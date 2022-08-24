Таможенники задержали гражданина Китая с 400 ювелирными украшениями в Пулково

В аэропорту Пулково таможенники задержали гражданина КНР, у которого при себе оказалось около 400 незадекларированных ювелирных изделий и бижутерии. Об этом написали «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

По данным издания, задержанный направлялся из Санкт-Петербурга в Чэнду. Он объяснил таможенникам, что украшения куплены для его родственников в качестве подарков и предназначены для личного пользования. Таможенники решили провести экспертизу, поскольку у них не было возможности на месте определить стоимость ювелирных изделий.