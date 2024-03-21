Происшествия 21 марта 2024, 18:32 Таможенники задержали фуру с 20 тоннами нелегальной одежды в Екатеринбурге

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Сотрудники таможенной службы в Екатеринбурге обнаружили 20 тонн нелегальной одежды. Товар перевозили в фуре, следовавшей из Казахстана. Об этом сообщило АБН24 со ссылкой на отдел по связям с общественностью УТУ.

В большегрузе были найдены куртки, костюмы, перчатки, джинсы, нижнее белье и норковые шубы. Их общую стоимость оценили в 77 миллионов рублей. Сумма неуплаченных таможенных платежей — 24 миллиона рублей.