Таможенники задержали бизнесмена с 6 тоннами незадекларированных цветов в Екатеринбурге | 360°

Происшествия 17 октября 2022, 18:55 Таможенники задержали бизнесмена с 6 тоннами незадекларированных цветов в Екатеринбурге

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Мужчина пытался нелегально привезти в Екатеринбург около шести тонн незадекларированных цветов из Литвы. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Уральское таможенное управление.

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Таможенники задержали автомобиль, на котором провозили около 15 тысяч незадекларированных цветов производства Голландии и Эквадора. Предприниматель пытался избежать оплаты таможенного сбора. Ведется следствие, нарушителю грозит штраф.