16 февраля 2024, 18:28
Таможенники в Шереметьеве выявили факт уклонения от налогов на 12 млн рублей
Сотрудники Шереметьевской таможни выявили ввоз товаров из Китая с уклонением от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 12 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По информации таможенников, в состав преступной группировки входили четыре человека, граждане России. Стоимость косметических средств злоумышленники специально занижали для уклонения от уплаты таможенных сборов, а мобильные телефоны должным образом не декларировали.
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На них завели уголовное дело по статье об уклонении от уплаты таможенных платежей. Троих участников группы приговорили к семи годам заключения в колонии строгого режима, а одного — к такому же сроку условно.
Ранее нападающий «Спартака» Квинси Промес получил шесть лет тюрьмы за контрабанду кокаина. Груз с наркотиком таможня порта Антверпена обнаружила в конце января 2020 года.
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