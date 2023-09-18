Происшествия 18 сентября 2023, 11:46 Таможенники в Шереметьеве пресекли контрабанду кубинских сигар стоимостью 820 тысяч рублей Контрабанду кубинских сигар стоимостью 820 тысяч рублей пресекли в Шереметьеве Фото: Пресс-служба аэропорта Шереметьево

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Сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево задержали пассажирку по подозрению в контрабанде табачной продукции из Кубы на 820 тысяч рублей. Сигары попыталась ввезти в Россию 57-летняя женщина, прилетевшая из Варадеро, сообщили в пресс-службе ведомства.

По их информации, всего у пассажирки нашли 150 сигар и 800 сигарет. Она проходила через «зеленый» коридор. В этот момент инспекторы заметили с помощью рентгена, что в чемодане находится контрабанда.

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Во время досмотра таможенники нашли 100 сигар COHIBA, 50 сигар Hoyo de Monterrey и 40 пачек сигарет H.Upmann.

Представители таможни в аэропорту Шереметьево отметили, что физлицам запрещено ввозить на таможенную территорию ЕАЭС больше 50 сигар или 200 сигарет.

В итоге против женщины возбудили уголовное дело по статье о незаконном перемещении табачных изделий в крупном размере. Подозреваемой грозит штраф до миллиона рублей или тюремный срок до пяти лет.

Ранее таможенники в Домодедове нашли у пассажирки из Дубая золотые часы за семь миллионов рублей. Она пыталась незаконно ввезти аксессуар на руке.