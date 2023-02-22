22 февраля 2023, 14:50
Таможенники в Пулково пресекли ввоз ювелирных украшений на 15 миллионов рублей
Ювелирные украшения общим весом около полукилограмма обнаружили сотрудники таможни в Пулково. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Украшения перевозили в ручной клади, при этом ценности не были задекларированы. Ввести их пытались две гражданки другого государства. Общую стоимость драгоценностей оценили в 15 миллионов рублей.
Реклама
Украшения отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Реклама
Санкт-Петербург
Таможня
Реклама
Реклама