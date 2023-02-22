Происшествия 22 февраля 2023, 14:50 Таможенники в Пулково пресекли ввоз ювелирных украшений на 15 миллионов рублей

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Ювелирные украшения общим весом около полукилограмма обнаружили сотрудники таможни в Пулково. Об этом сообщила Neva.Today со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Украшения перевозили в ручной клади, при этом ценности не были задекларированы. Ввести их пытались две гражданки другого государства. Общую стоимость драгоценностей оценили в 15 миллионов рублей.

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Украшения отправили на экспертизу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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