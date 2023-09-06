Происшествия 06 сентября 2023, 17:07 Таможенники в Домодедове нашли у пассажирки из Дубая золотые часы за семь миллионов рублей Таможенники в Домодедове нашли у пассажирки из ОАЭ золотые часы за 7 млн рублей Фото: Customs.gov.ru

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Пассажирка, прилетевшая в Москву из Дубая, попалась домодедовским таможенникам с незадекларированными золотыми часами за семь миллионов рублей. Она пыталась незаконно ввезти аксессуар на руке, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России.

По данным ведомства, в аэропорту Домодедово 52-летняя россиянка, прибывшая в Москву из ОАЭ, решила ввезти элитные швейцарские часы, не задеклариров их. Женщину остановили сотрудники таможни и провели досмотр багажа.

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В ее чемодане обнаружили брендовую упаковку аксессуара марки Chopard. Сами швейцарские часы пассажирка перевозила на руке.

После проведенной экспертизы специалисты установили, что корпус аксессуара изготовлен из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов.

Против женщины возбудили дело по статье о контрабанде драгметаллов, относящихся к перечню стратегически важных товаров. Ей грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом до миллиона рублей.

Ранее четырех россиян обвинили в контрабанде золотых слитков из Москвы в Дубай.