Таможенники спасли четырех бурых медвежат из рук контрабандистов

Клетки с четырьмя двухмесячными медвежатами забрали самарские таможенники у контрабандистов, которые планировали вывезти их в Узбекистан. Как сообщила пресс-служба Приволжского управления ФТС, злоумышленники даже подготовили для зверей документы, где прописали их клички: Зита, Гита, Чук и Гек.

Машину с медвежатами остановили около села Сагарчин в Оренбургской области. Водитель не смог предоставить разрешение Росприроднадзора на ввоз зверей.

Бурый медведь входит в список животных и растений Конвенции о международной торговли видами дикой флоры и фауны, находящейся под угрозой исчезновения. В документах говорится, что медвежат передал в Узбекистан предприниматель из Сызрани. Планировалось, что они станут цирковыми зверями.

Сейчас сотрудники ведомства проводят проверку и устанавливают все обстоятельства. Если выяснится, что транспортировка зверей была незаконной, то они заведут уголовное дело о контрабанде.