Происшествия 17 августа 2023, 09:35 Таможенники Шереметьева задержали туристку из Таиланда с 15 граммами марихуаны Shot: туристку из Таиланда задержали в московском аэропорту с марихуаной Unsplash

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Сотрудники таможенной службы аэропорта Шереметьево задержали туристку из Таиланда. Девушка решила прихватить с собой из другой страны 15 граммов марихуаны. Подозреваемую в контрабанде наркотиков доставили в отделение полиции, передал Telegram-канал Shot.

По данным СМИ, девушка отправилась на отдых в Пхукет. Там она курила марихуану, которую свободно продают в Таиланде. По окончании отпуска девушка прихватила с собой 15 граммов травы и сложила ее в чемодан.

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Путешественницу задержали на таможне и изъяли наркотическое средство. В ее отношении могут возбудить уголовное дело по статье «Контрабанда запрещенных веществ». Ей грозит до семи лет тюрьмы.

Ранее группу наркоторговцев задержали за закладки с марихуаной в московском метро.