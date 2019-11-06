Таможенники Пулково нашли посылку с радиоактивными часами
Таможенники аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге задержали посылку, в которой обнаружили радиоактивные часы. Их радиационный фон превышал норму в 200 раз. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости».
Посылка должна была отправиться в Нидерланды. Однако таможенникам пришлось начать проверку из-за высокого уровня радиации. При осмотре груза в коробке нашли большие часы, у которых уровень радиации превышал нормы более чем в 200 раз.
Специалисты признали часы твердым негорючим радиоактивным отходом. Проводится проверка из-за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.