Таможенники Пулково нашли посылку с радиоактивными часами

Посылка должна была отправиться в Нидерланды. Однако таможенникам пришлось начать проверку из-за высокого уровня радиации. При осмотре груза в коробке нашли большие часы, у которых уровень радиации превышал нормы более чем в 200 раз.

Специалисты признали часы твердым негорючим радиоактивным отходом. Проводится проверка из-за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов.