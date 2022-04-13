Таможенники обнаружили у пассажира в Пулково украшения на 63 млн рублей

В аэропорту Пулково задержали мужчину, у которого в багаже оказались ценности общей стоимостью 63 миллиона рублей. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По данным издания, мужчина прилетел из Дубая. Для прохождения таможенного контроля он выбрал «зеленый коридор», а во время опроса признался, что купил за границей товаров на сумму около 30 тысяч долларов. Таможенники нашли у него игрушки, часы, украшения, обувь и одежду. Выяснилось, что в некоторых ювелирных украшениях есть вставки с драгоценными камнями.

«Материалами изготовления вставок в нескольких представленных на таможенную экспертизу товарах, являются бриллиант изумруд, ювелирное стекло. Общая стоимость ввезенных товаров превысила 63 миллиона рублей», — цитируют пресс-службу Северо-Западного таможенного управления «Невские новости».