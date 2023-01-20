Происшествия 20 января 2023, 15:30 Таможенники нашли у россиянина нелегально ввезенную из Турции валюту

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В Пулково задержали россиянина, который пытался нелегально ввести в страну иностранную валюту. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

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Прилетевший из Стамбула в Петербург мужчина при заполнении декларации указал, что у него с собой 12 тысяч долларов и семь тысяч евро. Однако при осмотре выяснилось, что он «забыл» рассказать еще про 2,1 тысячи долларов и 90 евро. Таким образом мужчина совершил административное правонарушение.