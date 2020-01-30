Таможенники изъяли на российско-финской границе около 500 кг сыра

По данным издания, 27 января таможенники задержали пять машин, в которых оказалось 500 килограммов голландского сыра.

Водители рассказали, что каждый из них приобрел от 80 до 90 килограммов продукта для личного пользования. При этом никто из них не сохранил чек на покупку. Сыр изъяли и направили на экспертизу. В отношении нарушителей возбуждены административные дела.