Происшествия 11 января 2024, 17:10 Таможенники Бурятии обнаружили под одеждой у туриста 22 смартфона

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Бурятские таможенники пресекли попытку нелегального ввоза в Россию 22 смартфонов на сумму почти миллион рублей. Об этом сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург»со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы.

По данным ведомства, житель Монголии пытался провезти на машине партию гаджетов. Инспекторы обратили внимание на неестественно сидящую на водителе куртку, во время досмотра они нашли подвязанные на талии подержанные телефоны.

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Отмечается, что партию признали коммерческой и конфисковали.