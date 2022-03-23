Таможенники аэропорта Пулково пресекли контрабанду пулеметной ленты и патронов

Сотрудники аэропорта Пулково выявили посылку, в которой находилась продукция военного назначения. Коробка должна была отправиться в Канаду. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

В коробке находилась пулеметная лента для пулемета Калашникова, а также 250 патронов. При этом человек, который пытался отправить посылку, указал в декларации ложные сведения о перемещаемом товаре. Сотрудники органов возбудили уголовное дело.