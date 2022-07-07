Таможенник получил взятку в 20 тысяч рублей в Краснодарском крае

Правоохранители завели уголовное дело на таможенника, которого подозревают в получении взятки в 20 тысяч рублей в Краснодарском крае. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу Южного таможенного управления.

По версии следствия, сотрудник получил деньги за то, что не стал проводить проверку и привлекать к ответственности за недекларирование товара. На него завели уголовное дело по статье «Получение взятки за незаконные действия». Сейчас идет расследование происшествия.