Тамбовский вице-губернатор погиб, находясь под домашним арестом

Вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков погиб утром в воскресенье, 8 декабря. Чулков выпал из окна квартиры своей матери, у которой гостил. Вице-губернатор был под следствием: его подозревали в мошенничестве.

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Как рассказали в Следственном управлении СК по Тамбовской области, начата проверка по факту смерти Чулкова. Об этом сообщила старший помощник руководителя ведомства Елена Кярсна.

«Факт смерти подтверждаем. По факту его гибели следственными органами регионального следственного управления СК России организовано проведение процессуальной проверки, в рамках которой будут установлены обстоятельства его гибели», — подтвердила Кярсна.

По данным источника ТАСС, Чулков выпал из окна квартиры на пятом этаже.

Чулкова задержали 16 октября по подозрению в мошенничестве. Следствие считает, что он был причастен к хищению имущества комплекса «Рассказовский рынок». Комплекс находится в государственной собственности. Вице-губернатора отправили в рамках дела под домашний арест.