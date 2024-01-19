Происшествия 19 января 2024, 11:12 Тамбовский пороховой завод продолжил штатную работу после неудавшейся атаки БПЛА Губернатор Егоров: Тамбовский пороховой завод работает штатно РИА «Новости»

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Тамбовский пороховой завод в Котовске продолжает штатную работу. Об этом РИА «Новости» сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров.

По его словам, сейчас регион принимает все необходимые меры для безопасности местных жителей.

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Telegram-канал Shot сообщил утром 19 января о попытке ВСУ атаковать Тамбовский пороховой завод беспилотником самолетного типа. Дрон противника рухнул на территории предприятия — на площадку возле цеха по смешиванию порохов.

По данным авторов канала, при падении БПЛА никто не пострадал, однако для безопасности сотрудников эвакуировали. Разрушений после неудавшейся атаки на заводе не зафиксировали.

Осенью 2023 года на Тамбовском пороховом заводе произошел взрыв, после которого на предприятии начался пожар. Сотрудники Следственного комитета квалифицировали случившееся как теракт.