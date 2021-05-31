Тамбовские полицейские спасли двух мужчин, которые при попытке скрыться угодили в пруд

В Тамбовской области пьяный водитель «Нивы» попытался скрыться от полицейских, но упал в пруд и едва не погиб вместе со своим пассажиром. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Погоня началась в поселке Знаменка и продолжилась на проселочных и полевых дорогах. Мужчина за рулем внедорожника при попытке скрыться оказался в воде, заехав на одну из переправ. Полицейские бросились на помощь, поскольку ни водитель, ни пассажир не предпринимали никаких попыток спастись.

Передние двери заклинило, а плотные стекла разбить не удалось. В результате открылись задние двери и стражи правопорядка достали обоих мужчин. Однако они не намеревались ехать в отделение и вновь попытались скрыться. Правоохранители задержали их. Мужчин оштрафовали, а того, кто был за рулем, лишили водительских прав на полтора года.