«Там все дотла». Очевидица оценила пожар в многоэтажке после падения самолета в Ейске | 360°

Эксклюзив 17 октября 2022, 22:12 «Там все дотла». Очевидица оценила пожар в многоэтажке после падения самолета в Ейске Очевидица: пожар в многоэтажке после падения самолета в Ейске был очень сильным «360»

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Пожар, который начался после падения самолета Су-34 в Ейске на жилой дом, был очень сильным. Вряд ли оставшиеся в доме люди смогли выжить, рассказала "360" жительница соседнего дома.

Девушка подошла к дому, где упал самолет, уже после того, как начался пожар. Она видела, что там находятся экстренные службы, пожарные боролись с огнем, проводилась эвакуация.

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«Горели квартиры, там вряд ли живые люди остались. Там все дотла, взрывалось, пока горело. Четыре подъезда, девять этажей, я сомневаюсь, что там хоть что-то уцелело. <...> Мы живем рядом и были рядом, когда это произошло», — поделилась она.

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В результате ЧП погибли четыре человека. Следователи СК РФ возбудили уголовное дело по факту происшествия, выясняются обстоятельства падения Су-34.