«Там были только строители». Названа предполагаемая причина пожара на складе в Ногинске | 360°

Эксклюзив 21 октября 2022, 15:25 «Там были только строители». Названа предполагаемая причина пожара на складе в Ногинске Замглавы округа Плиско: пожар на складе в Ногинске произошел во время строительных работ Телеканал "360"

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На складе технопарка «Успенский», загоревшемся в подмосковном Ногинске сегодня утром, в момент происшествия находились только три строителя, рассказал «360» замглавы Богородского городского округа Евгений Плиско. Он предположил, что пожар произошел от искры во время строительных работ.

«Точно не могу сказать: отдел надзорной деятельности проводит проверку, но, по предварительной информации, проводились строительные работы, и, вероятно, от искры произошло возгорание. В здании находились три строителя, пострадавших нет», — сообщил Евгений Плиско.

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Он напомнил, что о возгорании стало известно в 08:31, уже в 08:43 первые пожарные расчеты прибыли на место, в 10:27 пожар локализовали, а в 10:38 огонь удалось потушить.

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«Здание было пустым, его должны ввести в эксплуатацию в следующем году. Горели строительные материалы, пластик, поэтому запах стоял», — пояснил глава городского округа.

Телеканал "360"

Руководитель индустриального парка «Успенский» Николай Дзюндзя подтвердил, что в пустом здании шло строительство.

«Работали строители, и, по нашим предположениям, сварочные работы проводились — наверное, вина строителей, больше ничья. Здесь не было других сотрудников», — заметил он.

По данным ГУ МЧС по Московской области, к 12:48 ликвидировали последствия пожара. К работам привлекли 89 человек и 30 спецмашин.