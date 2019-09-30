  • Талибы* похитили 15 членов избиркомов в Афганистане

    30 сентября 2019, 01:30

    Кирилл Фролов

    Боевики запрещенного в России движения «Талибан» похитили 15 членов избирательной комиссии и наблюдателей на президентских выборах в Афганистане. Похищения произошли в провинции Парван, сообщило издание Ariana News.

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    Свободы лишились семь сотрудников Независимой избирательной комиссии (НИК), член комиссии по жалобам на выборах и семеро наблюдателей, заявил изданию глава регионального отделения НИК Абдул Кахара Вахаба Сафи.

    В пресс-службе губернатора провинции подтвердили похищение только восьми сотрудников избиркома. На них напали, когда они возвращались домой с избирательных участков.

    Посредниками на переговорах с талибами* выступают старейшины местных племен.

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    Если боевики откажутся освободить похищенных, правительство применит военную силу, заявили в пресс-службе.

    28 сентября в Афганистане прошли президентские выборы. В них участвовали 15 кандидатов. Результат объявят минимум через три недели.

    Аналитики предполагают, что действующий президент Ашраф Гани победит в первом туре либо выйдет во второй, где встретится с премьер-министром Абдуллой Абдуллой.

    *«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.