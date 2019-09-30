Талибы* похитили 15 членов избиркомов в Афганистане

Избирательный участок взорвали в Афганистане Подробнее

Свободы лишились семь сотрудников Независимой избирательной комиссии (НИК), член комиссии по жалобам на выборах и семеро наблюдателей, заявил изданию глава регионального отделения НИК Абдул Кахара Вахаба Сафи.

В пресс-службе губернатора провинции подтвердили похищение только восьми сотрудников избиркома. На них напали, когда они возвращались домой с избирательных участков.

Посредниками на переговорах с талибами* выступают старейшины местных племен.

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Если боевики откажутся освободить похищенных, правительство применит военную силу, заявили в пресс-службе.

28 сентября в Афганистане прошли президентские выборы. В них участвовали 15 кандидатов. Результат объявят минимум через три недели.

Аналитики предполагают, что действующий президент Ашраф Гани победит в первом туре либо выйдет во второй, где встретится с премьер-министром Абдуллой Абдуллой.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.