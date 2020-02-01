Кононов называет спорткомплекс уникальным сооружением, а работы по его сносу называет «абсолютно безграмотными» — они проходили «без нормального проекта, расчетов, согласования документации» с экспертами.

По ходу проведения демонтажных работ несколько раз менялась тактика обрезания вант, которые держали кровлю. Совершенно очевидно, что если эти крепления отрезать одно за другим, в какой-то момент это все должно было рухнуть. Александр Кононов зампредседателя петербургского отделения ВООПИиК

Также он отметил грубое нарушение техники безопасности, когда рабочие с земли получили команду выйти из люльки подъемника на крышу здания.

«Совершенно очевидно, что вина в гибели человека лежит на тех людях, которые руководили процессом без четкого плана и понимания, что они вообще делают», — отметил Кононов.

Градозащитник добавил, что сам СКК «Петербургский» был «абсолютно надежным» зданием, что и показала его 40-летняя эксплуатация.

«На объекте должны были бы работать не меньшие профессионалы, чем те, кто это здание строил. Демонтаж для такого гигантского сооружения — это сложная работа, требующая полноценного проекта, расчетов. Должны были предусмотреть все возможные неожиданности, а здесь фактически просто неконтролируемое обрушение здания», — резюмировал собеседник «360».