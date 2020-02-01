    01 февраля 2020, 20:55

    «Тактика несколько раз менялась». Борец со сносом спорткомплекса «Петербургский» — о причинах обрушения

    Екатерина Земская, Кирилл Фролов

    При сносе спорткомплекса в Петербурге погиб рабочий, занимавшийся демонтажем на крыше здания. О том, можно ли было избежать гибели человека, «360» поговорил с градозащитником, зампредседателя петербургского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК) Александром Кононовым. Он несколько лет боролся со сносом СКК «Петербургский».
    «Тактика несколько раз менялась». Борец со сносом спорткомплекса «Петербургский» — о причинах обрушения

    Кононов называет спорткомплекс уникальным сооружением, а работы по его сносу называет «абсолютно безграмотными» — они проходили «без нормального проекта, расчетов, согласования документации» с экспертами.

    По ходу проведения демонтажных работ несколько раз менялась тактика обрезания вант, которые держали кровлю. Совершенно очевидно, что если эти крепления отрезать одно за другим, в какой-то момент это все должно было рухнуть.

    Александр Кононовзампредседателя петербургского отделения ВООПИиК

    Также он отметил грубое нарушение техники безопасности, когда рабочие с земли получили команду выйти из люльки подъемника на крышу здания.

    «Совершенно очевидно, что вина в гибели человека лежит на тех людях, которые руководили процессом без четкого плана и понимания, что они вообще делают», — отметил Кононов.

    Градозащитник добавил, что сам СКК «Петербургский» был «абсолютно надежным» зданием, что и показала его 40-летняя эксплуатация.

    «На объекте должны были бы работать не меньшие профессионалы, чем те, кто это здание строил. Демонтаж для такого гигантского сооружения — это сложная работа, требующая полноценного проекта, расчетов. Должны были предусмотреть все возможные неожиданности, а здесь фактически просто неконтролируемое обрушение здания», — резюмировал собеседник «360».