Происшествия 16 июля 2023, 02:36 Таксисты устроили стрельбу под Санкт-Петербургом Три человека получили ранения при стрельбе из-за конфликта между таксистами в Кудрове РИА «Новости»

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Три человека получили ранения при стрельбе в Кудрове Ленинградской области. Причиной послужил конфликт, разгоревшийся между таксистами, написали «Известия».

Перепалка между мужчинами возникла на пересечении Английской улицы и Европейского проспекта. В итоге она закончилась стрельбой.

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«Одного ранили в глаз, второго — в шею. Еще один пострадавший получил ранение туловища», — привело издание слова одного из очевидцев происшествия.

По его словам, оружие не было боевым.

На днях на западе Москвы произошла драка со стрельбой рядом с кафе на Беловежской улице. Компания из четырех человек пыталась пройти в заведение, но их не пустили. В результате неизвестный открыл стрельбу из травматики.

Ранее сегодня сообщалось, что в штате Джорджия США как минимум четыре человека погибли в результате массовой стрельбы. Причины происшествия пока не установили, подозреваемый остается на свободе.