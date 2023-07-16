16 июля 2023, 02:36
Таксисты устроили стрельбу под Санкт-Петербургом
Три человека получили ранения при стрельбе из-за конфликта между таксистами в Кудрове
Три человека получили ранения при стрельбе в Кудрове Ленинградской области. Причиной послужил конфликт, разгоревшийся между таксистами, написали «Известия».
Перепалка между мужчинами возникла на пересечении Английской улицы и Европейского проспекта. В итоге она закончилась стрельбой.
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«Одного ранили в глаз, второго — в шею. Еще один пострадавший получил ранение туловища», — привело издание слова одного из очевидцев происшествия.
По его словам, оружие не было боевым.
На днях на западе Москвы произошла драка со стрельбой рядом с кафе на Беловежской улице. Компания из четырех человек пыталась пройти в заведение, но их не пустили. В результате неизвестный открыл стрельбу из травматики.
Ранее сегодня сообщалось, что в штате Джорджия США как минимум четыре человека погибли в результате массовой стрельбы. Причины происшествия пока не установили, подозреваемый остается на свободе.
Стрельба
Ленинградская область
Оружие
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