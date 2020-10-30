Таксисты снова попытались перегородить выезд из аэропорта Домодедово в знак протеста

Водители такси попытались перегородить дорогу из Домодедово. Они недовольны новыми правилами парковки, которые аэропорт ввел для борьбы с недобросовестными извозчиками.

«Домодедово ввел ограничение на бесплатный повторный въезд на привокзальную площадь, чтобы противодействовать нарушителям. С 27 октября в течение двух часов можно дважды въехать бесплатно на 15 минут», — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Такие нововведения не понравились таксистам. Первый раз они попытались перекрыть выезд из Домодедово 28 октября, а через день повторили свой протест. И он снова попал на видео.

В аэропорту объяснили, что некоторые водители специально заезжали на территорию парковки по кругу каждые 15 минут. Из-за них нарушался порядок высадки и посадки пассажиров, случались аварии и заторы. Бороться с недобросовестными таксистами решили с помощью новых правил, которые, кстати, похожи на нормы парковки и в других крупных аэропортах.

«Они пытались блокировать выезды с привокзальной площади, создавая риск ДТП для водителей и легальных такси. По этим эпизодам аэропорт работает вместе с представителями полиции, чтобы пресечь незаконные действия», — объяснили в пресс-службе Домодедово.

Теперь в аэропорту рассчитывают на устранение всех неудобств, связанных с заказом такси.