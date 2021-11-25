Таксисту вынесли приговор за драку с пассажиром в Новом Уренгое

Суд вынес приговор водителю такси за драку с пассажиром-дебоширом. Об этом сообщило ИА «СеверПресс».

Это произошло в Новом Уренгое. К водителю такси подсел пьяный пассажир. Он начал оскорблять и бить таксиста. В итоге водитель не выдержал несколько раз ударил пассажира. Тот получил повреждения средней тяжести.

Суд назначил водителю наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца и обязал выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.