25 ноября 2021, 19:08
Таксисту вынесли приговор за драку с пассажиром в Новом Уренгое
Суд вынес приговор водителю такси за драку с пассажиром-дебоширом. Об этом сообщило ИА «СеверПресс».
Это произошло в Новом Уренгое. К водителю такси подсел пьяный пассажир. Он начал оскорблять и бить таксиста. В итоге водитель не выдержал несколько раз ударил пассажира. Тот получил повреждения средней тяжести.
Суд назначил водителю наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца и обязал выплатить потерпевшему компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.