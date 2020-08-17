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    17 августа 2020, 19:46

    Таксистку с партией наркотиков задержали в Ставрополье

    Редакция сайта 360°

    В Ставрополье в машине у таксистки была обнаружена крупная партия синтетических наркотических веществ.

    Как сообщается на сайте Newstracker, у женщины, которая работала таксистом в Минеральных Водах, нашли большое количество «химических» наркотиков. Гражданка помимо подработки на такси занималась перевозкой запрещенных веществ и оставляла «закладки с солью».

    Полиция нашла в салоне автомобиля 41 пакетик с наркотиками, а затем был проведен обыск у не дома, где правозащитные органы нашли еще 91 пакет.

    Уголовное дело уже возбуждено. Сейчас следствие пытается найти поставщиков запрещенных препаратов. По статье о сбыте наркотиков женщине грозит до 20 лет лишения свободы.

    Новости SMI.FM