Таксистку с партией наркотиков задержали в Ставрополье

В Ставрополье в машине у таксистки была обнаружена крупная партия синтетических наркотических веществ.

Как сообщается на сайте Newstracker, у женщины, которая работала таксистом в Минеральных Водах, нашли большое количество «химических» наркотиков. Гражданка помимо подработки на такси занималась перевозкой запрещенных веществ и оставляла «закладки с солью».

Полиция нашла в салоне автомобиля 41 пакетик с наркотиками, а затем был проведен обыск у не дома, где правозащитные органы нашли еще 91 пакет.

Уголовное дело уже возбуждено. Сейчас следствие пытается найти поставщиков запрещенных препаратов. По статье о сбыте наркотиков женщине грозит до 20 лет лишения свободы.