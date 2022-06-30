Таксиста заподозрили в смертельном ДТП в Свердловской области

В Свердловской области задержали таксиста, которого заподозрили в смертельной аварии. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

По данным информагентства, ДТП случилось накануне в Серове. Злоумышленник сбил семилетнего мальчика. Увидев сбитого ребенка, он высадил пассажиров и уехал с места происшествия. После задержания выяснилось, что в начале года его лишили водительских прав за пьяное вождение.