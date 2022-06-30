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    30 июня 2022, 18:38

    Таксиста заподозрили в смертельном ДТП в Свердловской области

    Артур Блянихов

    В Свердловской области задержали таксиста, которого заподозрили в смертельной аварии. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на региональную Автоинспекцию.

    По данным информагентства, ДТП случилось накануне в Серове. Злоумышленник сбил семилетнего мальчика. Увидев сбитого ребенка, он высадил пассажиров и уехал с места происшествия. После задержания выяснилось, что в начале года его лишили водительских прав за пьяное вождение.