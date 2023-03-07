Происшествия 07 марта 2023, 17:57 Таксиста заподозрили в краже телефона в Магнитогорске

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В Магнитогорске возбуждено уголовное дело в отношении таксиста, которого заподозрили в краже. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.

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За помощью к правоохранителям обратился местный житель, который заявил о пропаже своего телефона, оставленного в салоне такси. Полицейские установили личность водителя, который может быть причастен к краже. С него взяли подписку о невыезде и изъяли украденный гаджет.