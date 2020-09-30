Таксиста осудили за перелом пальцев пассажирке в Новосибирске

Инцидент произошел в начале осени прошло года. Женщина вызвала такси, указав дом 1/1, а по факту был — «дом 1 корпус 1». Сев в машину, пострадавшая заявила, что адрес неверный. Водитель начал возмущаться, что никуда не поедет. Адвокат женщины предположил, что он мог сорваться, так как в тот день развелся с супругой, написал «Царьград».

Девушка вместе с подругой вышли из автомобиля, таксист вышел с ними, схватил одну из них за руки и начал их выворачивать. Врачи диагностировали перелом двух пальцев.