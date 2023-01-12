Происшествия 12 января 2023, 23:38 Таксиста ограбили в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге за помощью к полицейским обратился таксист-мигрант, которого ограбили. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на региональное МВД.

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Водитель рассказал, что он на протяжении нескольких часов возил пассажира, который несколько раз менял направление во время поездки. В какой-то момент авто остановилось возле одного из домов на улице Дорожной. Стоимость поездки превысила 5000 рублей, но мужчина не расплатился и попытался убежать от шофера. Водитель догнал его и потребовал расплатиться. В какой-то момент из дома выбежал приятель пассажира с пневматическим пистолетом. Пригрозив оружием таксисту, он отнял у него два мобильника. Позднее полицейские задержали его.