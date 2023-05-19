Происшествия 19 мая 2023, 16:19 Таксист взял 15 тысяч рублей с туриста за 40-минутную поездку по Москве Baza: таксист довез туриста из Турции от Никольской улицы до «Белорусской» за 15 тысяч Фото: freepik.com

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Иностранцу 40-минутная поездка в такси Москвы обошлась в 15 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Приехавший в Москву из Турции 26-летний молодой человек после прогулки с друзьями по центру города решил поехать в гостиницу на такси. Однако турист пренебрег приложением и подошел к компании таксистов, которые томились в ожидании клиентов на Никольской улице. Один из водителей сразу же принял заказ, но цену за поездку не озвучил.

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Дорога от Никольской улицы до «Белорусской» заняла 40 минут. По окончании поездки водитель предъявил пассажиру электронный таксометр с чеком на 14,3 тысячи рублей. Иностранец, запутавшись в курсах валют, заплатил таксисту всю сумму.

Позднее гражданин Турции заподозрил неладное: вспомнил, что планировал потратить на поездку не более тысячи рублей, и обратился в правоохранительные органы.

Ранее в Москве таксист разбил iPhone пассажирки, которая отказалась платить за проезд.