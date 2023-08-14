Происшествия 14 августа 2023, 18:26 Таксист выехал на тротуар в центре Екатеринбурга и врезался в забор

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ДТП произошло утром 14 августа в центре Екатеринбурга. Таксист съехал с дороги и врезался в забор. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на данные отдела пропаганды ГИБДД по региону.

Водитель такси Hyundai Solaris врезался в Kia Ceed, который поворачивал направо из соседней полосы. Из-за удара первый автомобиль вылетел на тротуар, снес ограждение и несколько шеринговых самокатов. Пассажир такси не пострадал, так как был пристегнут. Сам водитель признался, что чувствует себя нормально. У машины повредилась передняя ходовая часть, бампер, фара и крыло.