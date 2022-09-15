Таксист врезался в забор в Екатеринбурге | 360°

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Таксист врезался в забор в Екатеринбурге

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Машина такси вылетела на тротуар и врезалась в забор в Екатеринбурге. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу городского ГИБДД.

«Авария произошла на улице Карла Либкнехта, 36. Водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на препятствие с последующим выездом на тротуар», — уточнили в ведомстве.

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Пострадали два человека, более подробной информации об этом нет. На месте происшествия работают врачи и пожарные.

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