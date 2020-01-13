Таксист врезался в столб и остался жив в Санкт-Петербурге

По данным издания, таксист на полной скорости вписался в столб со знаком «Пешеходный переход» и снес часть металлического ограждения у Троицкого собора.

ИА Nation News заверило, что водитель остался жив. Его доставили в больницу. Очевидцы утверждают, что на момент ДТП мужчина был пьян. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.