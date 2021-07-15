Таксист врезался в машину скорой помощи в Пермском крае

Водитель такси врезался в машину скорой помощи в Соликамске (Пермский край). Это произошло ночью, 15 июля. Во время ДТП пострадали шесть человек. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на пресс-службу МВД по Пермскому краю.

«В 04:30 в Соликамске по проспекту Строителей двигался автомобиль Lada Granta под управлением молодого человека 2001 года рождения. Предварительно установлено, что водитель на нерегулируемом перекрестке не уступил дорогу и допустил столкновение с автомобилем скорой помощи», — рассказали в пресс-службе.

Водителя автомобиля, а также двух его пассажиров госпитализировали. Помощь также понадобилась водителю скорой помощи и двум фельдшерам, которые находились в карете скорой.

Проводится проверка и устанавливаются обстоятельства происшествия.