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    11 декабря 2021, 14:20

    Таксист в Петербурге зарезал пассажира и ранил его попутчика

    SHOT: петербургский таксист устроил смертельную поножовщину пассажирами

    Анатолий Минкин

    Конфликт петербургского таксиста и пассажиров перерос в поножовщину. Как сообщил Telegram-канал Shot, водитель зарезал одного клиента и тяжело ранил второго.

    Таксист в Петербурге зарезал пассажира и ранил его попутчика

    Нападение произошло в минувшую пятницу, 10 декабря. Двое нетрезвых пассажиров во время проезда по улице Ленсовета вступили в конфликт с 27-летним таксистом. Недовольный водитель дождался, пока клиенты выйдут из машины, и напал на них с ножом.

    После расправы молодой человек скрылся с места происшествия. Пострадавших госпитализировали в больницу. Врачи не смогли спасти одного раненого. Состояние второго оценили как тяжелое. Поисками таксиста сейчас занимаются сотрудники полиции.