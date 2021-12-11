Таксист в Петербурге зарезал пассажира и ранил его попутчика

Конфликт петербургского таксиста и пассажиров перерос в поножовщину. Как сообщил Telegram-канал Shot, водитель зарезал одного клиента и тяжело ранил второго.

Нападение произошло в минувшую пятницу, 10 декабря. Двое нетрезвых пассажиров во время проезда по улице Ленсовета вступили в конфликт с 27-летним таксистом. Недовольный водитель дождался, пока клиенты выйдут из машины, и напал на них с ножом.

После расправы молодой человек скрылся с места происшествия. Пострадавших госпитализировали в больницу. Врачи не смогли спасти одного раненого. Состояние второго оценили как тяжелое. Поисками таксиста сейчас занимаются сотрудники полиции.