Происшествия 28 декабря 2023, 16:51 Таксист в Москве похитил у пассажира 170 тысяч рублей МВД возбудило дело против таксиста за кражу у клиента 170 тысяч рублей в Москве Freepik

Читать 360tv в

Против 45-летнего водителя такси в Москве, которого подозревают в обмане пассажира на 170 тысяч рублей, возбудили уголовное дело о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

В ведомстве уточнили, что в районе Орехово-Борисово Южное к полицейским обратился 52-летний мужчина. Он сообщил, что стал жертвой таксиста-мошенника.

Реклама

Следствие установило, что в столичном аэропорту заявитель нашел таксиста и договорился с ним о поездке до улицы Генерала Белова. Водитель оценил стоимость услуги в две тысячи рублей.

Однако, приехав в пункт назначения, таксист ввел на терминале оплаты крайне завышенную сумму. Клиент приложил к устройству смартфон для совершения платежа и позже заметил, что у него списалось больше 170 тысяч рублей.

В итоге таксиста задержали и на время следствия отправили под домашний арест.

Ранее Депутат Госдумы Виталий Милонов раскритиковал таксистов за повышение цен в непогоду. По его словам, это просто спекуляция.