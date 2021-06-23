Конфликт на дороге закончился стрельбой на севере Москвы. После споров таксист выстрелил в оппонентов, сообщил Telegrаm-канал Life Shot.

Двое братьев ехали на машине, но сделали остановку во дворе дома, поскольку путь им преградило такси. Из него выходила женщина. Братья попросили таксиста отъехать, из-за чего произошел конфликт. Водитель выстрелил из пневматического пистолета 36-летнему мужчине в ногу.

Пострадавшего с огнестрельным ранением госпитализировали. Полиция ищет таксиста, который ездил на Нyundai Solaris. После случившегося он бросил свою машину и скрылся. Правоохранительные органы выясняют все подробности этой истории.