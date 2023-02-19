Эксклюзив 19 февраля 2023, 15:02 Таксист устроил массовое ДТП под Астраханью и попытался уехать от полиции Появилось видео задержания ГИБДД неадекватного таксиста под Астраханью

Читать 360tv в

В Астраханской области сотрудники ГИБДД задержали неадекватного таксиста, который ехал по встречной полосе и задевал проезжающие мимо автомобили. Видео появилось в распоряжении «360».

ЧП произошло в селе Карагали Приволжского района. На задержание машины такси выехал отряд ДПС, однако таксист проигнорировал предупредительные сигналы и «дал по газам».

Реклама

В итоге нарушителя удалось задержать. Издание «Блокнот» добавило, что правоохранителям пришлось даже стрелять по колесам машины такси.

Реклама

«Ему, наверное, все равно на родителей, раз в таком состоянии сел на руль, так ему и надо! Столько людей мог покалечить, думать надо об этом», — прокомментировала задержание таксиста одна из жительниц региона в группе «Астрахань online» в социальной сети «ВКонтакте».

Руководство МВД и ГИБДД по Астраханской области никак не комментировало происшествие, как и информацию о применении табельного оружия.