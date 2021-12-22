Таксист спас застрявшего в сугробе школьника в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске таксист вытащил из сугроба застрявшего школьника. Об этом написало Ura.ru.

Видеозапись произошедшего опубликовала в соцсетях местная жительница. Она рассказала, что ребенок провалился в сугроб по шею и не мог выбраться. По ее словам, школьник провалился под снег почти по шею.

«Никто из людей не остановился и не помог. Хочу выразить благодарность таксисту „Яндекса“ Максату, подвозившему нас, за, не побоюсь этого слова, спасение школьника! Ведь парень мог запросто перемерзнуть, посидев еще так в сугробах», — написала женщина.