Таксист спас беременную женщину от секс-рабства

«Я спросил ее: „Что тебя тревожит, милая? Почему ты плачешь?“ Я остановил машину и попросил ее объяснить, что произошло», — рассказал таксист.

Девушка призналась, что всего четыре дня назад прибыла в Великобританию из Румынии, чтобы работать массажисткой. Но 26-летний Роберт Энеску (Robert Enescu), который и посадил ее в машину и попросил отвезти в публичный дом, обманом заставил ее заниматься проституцией.

«Ты можешь помочь мне вернуться домой?» — спросила женщина.

Мехмуд немедленно позвонил в полицию, где ее приютили и взяли под охрану, и уже на следующий день правоохранители приехали в бордель, в который Мехмуд изначально вез клиентку, и спасли еще нескольких секс-рабынь.

Полицейским удалось задержать и самого Энеску, но тот сразу после выхода под залог, сбежал. Его заочно осудили на девять лет. Сейчас преступник в розыске.

Детектив-инспектор же поблагодарил неравнодушного таксиста и отдельно отметил, что «это было очень благородно с его стороны, он поступил по совести».