Таксист сдал в полицию женщину за езду в нетрезвом виде

Водитель такси в Санкт-Петербурге обратился в полицию после того, как его нетрезвая пассажирка села за руль своей машины. Об этом сообщило ИА Nation News.

Уточняется, что женщина рассказала ему сама, что хочет поехать в клуб на своей машине. При этом она была пьяна.

Когда она пересела за руль своего авто, таксист отправился за ней и вызвал полицию. Женщину остановили. Теперь ей грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишние прав до двух лет.