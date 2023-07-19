Происшествия 19 июля 2023, 22:29 Таксист сбил женщину с тремя детьми на юго-западе Москвы РИА «Новости»

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Водитель Skoda наехал на женщину с тремя детьми на юго-западе Москвы. ДТП произошло на улице Дмитрия Ульянова, сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.

«Водитель автомобиля такси Skoda совершил наезд на женщину 1967 года рождения, которая с тремя детьми (2019, 2017 и 2013 годов рождения) переходила проезжую часть в неустановленном месте», — рассказали в ГИБДД.

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По данным ведомства, врачи госпитализировали четверых человек с травмами. Обстоятельства ДТП устанавливаются. По факту аварии правоохранители проводят проверку.

Накануне в Москве на Осташковском шоссе столкнулись рейсовый автобус и «Газель» ТЦ «Ашан-Мытищи». В результате травмы получили 10 человек, среди пострадавших была беременная девушка. Ее госпитализировали.