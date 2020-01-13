Таксист сбил женщину с ребенком на «зебре» во Владивостоке

Во Владивостоке женщина и ее шестилетний сын пострадали в ДТП. Их сбили на пешеходном переходе. Виновник аварии был трезв и идущих по «зебре» просто не заметил.

Авария произошла вечером 12 января на улице Котельникова, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю.

Полиция выяснила, что Toyota Corolla Fielder ехала со стороны улицы Баляева в направлении кольца Третьей Рабочей. Переход, на котором водитель иномарки совершил наезд, нерегулируемый.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю

«В результате ДТП пострадали двое пешеходов. Женщина 1983 года рождения получила ушибы, ее 6-летний сын — сотрясение головного мозга. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение», — уточнили в ведомстве.

Как удалось выяснить, у находившегося за рулем Toyota мужчины пятилетний водительский стаж. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности его раньше не привлекали. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв.

Источник фото: пресс-служба ГУ МВД по Приморскому краю

Мужчина заявил, что не заметил пешеходов в темноте — переход не освещается.

После случившегося начата проверка, проводятся необходимые исследования.

На снимках, опубликованных полицейскими с места аварии, видно, что в ДТП попала машина такси. Ее водителю 29 лет.