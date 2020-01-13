Таксист сбил женщину с ребенком на «зебре» во Владивостоке
Авария произошла вечером 12 января на улице Котельникова, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Приморскому краю.
Полиция выяснила, что Toyota Corolla Fielder ехала со стороны улицы Баляева в направлении кольца Третьей Рабочей. Переход, на котором водитель иномарки совершил наезд, нерегулируемый.
«В результате ДТП пострадали двое пешеходов. Женщина 1983 года рождения получила ушибы, ее 6-летний сын — сотрясение головного мозга. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение», — уточнили в ведомстве.
Как удалось выяснить, у находившегося за рулем Toyota мужчины пятилетний водительский стаж. За нарушение правил дорожного движения к административной ответственности его раньше не привлекали. Медицинское освидетельствование показало, что водитель был трезв.
Мужчина заявил, что не заметил пешеходов в темноте — переход не освещается.
После случившегося начата проверка, проводятся необходимые исследования.
На снимках, опубликованных полицейскими с места аварии, видно, что в ДТП попала машина такси. Ее водителю 29 лет.