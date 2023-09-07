Эксклюзив 07 сентября 2023, 19:40 Таксист сбил восьмилетнего ребенка в центре Москвы Источник «360»: в Москве на улице Нижегородской таксист сбил 8-летнего мальчика Фото: Telegram-канал прокуратуры Москвы

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В Центральном округе Москвы водитель такси сбил школьника. Пострадавшего с травмами увезли в больницу, сообщил источник «360».

По его данным, 7 сентября на Нижегородской улице рядом с домом № 18 водитель такси на белом автомобиле Kia сбил восьмилетнего мальчика на пешеходном переходе. В результате ДТП ребенок получил травмы, его доставили в медучреждение. О состоянии мальчика пока ничего не известно.

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В пресс-службе прокуратуры Москвы добавили, предположительно, таксист проехал на запрещающий сигнал светофора.

Все причины и обстоятельства произошедшего установят следователи под контролем прокуратуры.

Похожий случай произошел сегодня в Южном округе столицы: водитель мотоцикла сбил двух пешеходов на Кировоградской улице. Пострадавших увезли в больницу, где им окажут помощь.

Ранее в районе Митино на северо-западе Москвы водитель автомобиля во дворе жилого дома сбил ребенка. Обстоятельства ДТП установят автоинспекторы.