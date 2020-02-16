Таксист сбил троих школьников в Челябинске

Такси сбило троих школьников, которые перебегали дорогу поздно вечером. Это произошло 15 февраля в центре Челябинска. Школьники переходили дорогу на оживленном перекрестке.

«ДТП произошло на пересечении улиц Братьев Кашириных и Чайковского. Водитель такси совершил наезд на трех несовершеннолетних пешеходов. Выясняются обстоятельства произошедшего», — рассказали в областном УГИБДД. Сообщение дорожной полиции процитировал сайт Ura.Ru. Информационное агентство опубликовало видео с места происшествия, снятое уличной камерой наблюдения.

Как видно на кадрах, ребята перебегали дорогу на красный свет. Пока им горел зеленый, они успели перебежать только половину дороги и хотели добежать до противоположного тротуара. Похоже, что из-за темноты и плохой видимости один из водителей не успел отреагировать и наехал на школьников. Так ли на самом деле развивались события — определять экспертам.

Очевидцы рассказали. что из троих детей двое почти не пострадали, а вот третьего школьника пришлось госпитализировать. Он сейчас в реанимации. О его состоянии сведений пока не поступало.