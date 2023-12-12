Эксклюзив 12 декабря 2023, 09:01 Таксист сбил ребенка в Марьиной Роще Источник «360»: водитель такси сбил 13-летнего подростка на улице Сущевский Вал Unsplash

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Несовершеннолетний попал в ДТП с участием такси в Москве. Подробности сообщил источник «360».

Авария произошла 12 декабря в 08:08 на улице Сущевский Вал в районе Марьина Роща. Таксист сбил 13-летнего подростка возле светофора. Других пострадавших в ДТП нет.

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О состоянии ребенка пока ничего не известно. Разлива топлива на месте аварии нет. Все детали произошедшего выяснят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее водитель Lexus врезался в дерево в центре Москвы. Произошел разлив топлива, машина вспыхнула, пострадали два человека. Во время ДТП Lexus задел еще один автомобиль.