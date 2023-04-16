16 апреля 2023, 16:57
Таксист сбил ребенка на северо-западе Москвы
Источник «360»: водитель такси наехал на четырехлетнего ребенка на северо-западе Москвы
Автомобиль такси сбил ребенка в Москве. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.
ЧП произошло на северо-западе столицы, в районе дома 13 по Таллинской улице.
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По предварительной информации, таксист на автомобиле Skoda заезжал во двор дома и совершил наезд на пешехода.
О состоянии ребенка на данный момент ничего не известно.
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