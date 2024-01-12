Эксклюзив 12 января 2024, 18:13 Таксист сбил двух пешеходов в Москве Водитель такси сбил двух женщин на Хорошевском шоссе в Москве, уходя от ДТП

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Пытаясь уйти от столкновения со встречным автомобилем, водитель такси сбил двух женщин на Хорошевском шоссе в Москве. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Авария произошла в районе дома № 35. По данным источника, таксист пытался избежать аварии из-за агрессивного вождения другого участника движения и совершил наезд на двух пешеходов. Совершая маневр, он выехал на тротуар.

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Одну из женщин госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, вторая получила ушибы, но отказалась от медицинской помощи. О состоянии водителей иномарок не сообщалось.

К месту происшествия прибыли сотрудники дорожно-постовой службы и скорая помощь.

Сегодня утром водитель такси сбил 13-летнего подростка на улице Сущевский Вал. О состоянии пострадавшего в аварии ребенка пока ничего не известно.